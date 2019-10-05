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Меган и Гарри обвинили два таблоида во взломе телефона

Герцог намерен сражаться до конца, отстаивая честное имя Меган.

Меган и Гарри обвинили два таблоида во взломе телефона
Фото: Globallookpress.com

На днях стало известно, что принц Гарри окончательно потерял терпение и подал в суд на издательство Associated Newspapers, включающее такие газеты, как Daily Mail, Metro, Mail on Sunday. Герцог устал от бесконечной клеветы в адрес его супруги Меган Маркл, то и дело всплывающей в СМИ.

Очевидно, предпринятого шага младшему внуку королевы показалось недостаточно и он решил судиться и с другим издательским домом — New Group Newspapers, в состав которого входят The Sun, Daily Mirror и News of the World.

Как сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца, герцог Сассекский обвиняет New Group Newspapers во взломе личного телефона, откуда они получали информацию. Подробности иска пресс-служба дворца не раскрыла, однако издание предполагает, что речь идет о скандале со взломом телефонов знаменитостей в начале 2000-х.

Стоит отметить, что негодование Гарри не беспочвенно. Британская пресса действительно регулярно рассказывает сплетни о Меган Маркл или же раскрывает по-настоящему личные факты, полученные от ее знакомых.

Ранее принц напомнил, что именно повышенное внимание СМИ погубило его мать, принцессу Диану, и он намерен сделать все, что в его силах, чтобы не допустить такого же с любимой женой.

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Меган и Гарри обвинили два таблоида во взломе телефона
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