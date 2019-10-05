Солнцеву сломали руку после скандала в салоне красоты

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram прокомментировал скандал, который случился в салоне красоты. Он отметил, что вся информация, которая публикуется про него на просторах интернета, не соответствует действительности.

«Была конфликтная ситуация, девушка в салоне красоты напала на меня и мою помощницу. Она сломала мне руку, поэтому хочу пресечь всяческие инсинуации и спекуляции на данный счёт. Давайте дождёмся объективного разбирательства и суда! Всем спасибо за понимание!» — заявил Гоген Солнцев.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что фрик якобы пришёл в салон красоты со своей новой возлюбленной, где устроил жуткий скандал. Мастер маникюра повредила девушка Солнцева палец, что привело его в ярость.

После этого шоумен смахнул рукой все инструменты мастера, которые лежали на столе. Затем он схватил девушку и вытолкал в дверной проем. При этом, как утверждали очевидцы происшествия, Гоген Солнцев сильно кричал и ругался.

Фрик — один из постоянных героев телеэфиров в различных ток-шоу. Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказывал, что программы, в которых участвует шоумен, очень рейтинговые. При этом сам ведущий не мог понять, почему людей так привлекает личность Гогена Солнцева. Единственное объяснение он находил в том, что шоумен женат по пожилой даме Екатерине Терешкович. Многие считают, что это был брак по расчету. Никаких чувств в пенсионерке он, как многие уверены, не питает.