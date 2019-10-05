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Бочкарева после слухов о частичной парализации процитировала Чаадаева

Актриса порассуждала о заблуждении и истине.

Бочкарева после слухов о частичной парализации процитировала Чаадаева
Бочкарева процитировала Чаадаева/globallookpress.com

Актриса Наталья Бочкарева, которая несколько дней назад угодила в громкий скандал с наркотиками, в Instagram опубликовала цитату русского философа Петра Чаадаева. «Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…»

Судя по всему, актрису задели слова, что она частично парализована и у нее якобы высокая температура. При этом звезда так и не прояснила, в каком сейчас она находится состоянии.

Напомним, что несколько дней назад сотрудники ГИБДД остановили Бочкареву на одной из оживленных улиц столицы. При себе у нее оказался кокаин. Вела себя дама, как уверяют стражи правопорядка, неадекватно.

Позже актриса сорвала эфир программы «Пусть говорят», где должна была рассказать о своем состоянии. Затем ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой парализовало на фоне громкого скандала пол-лица. Также было сказано, что у нее очень высокая температура, поэтому она не готова общаться с прессой.

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Бочкарева после слухов о частичной парализации процитировала Чаадаева
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