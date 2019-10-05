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Валерия Гай Германика перестала ходить в школу в седьмом классе

Кинорежиссер призналась, что обучалась на протяжении нескольких лет дома.

Валерия Гай Германика перестала ходить в школу в седьмом классе
Гай Германика не посещала школу/globallookpress.com

Кинорежиссер Валерия Гай Германика стала гостьей вечернего шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио». В студии она призналась, что с седьмого класса перестала ходить в школу. При этом ее родители только через два месяца после ее последнего посещения школы узнали, что она уже давно не появляется в учебном учреждении.

Валерия Гай Германика. Фото
Валерия Гай Германика не стала ходить в школу в седьмом классе/globallookpress.com

«Я просто сказала родителям, что хоть режьте меня, но в школу я не пойду. Я стала учиться дома. Мне дома было очень хорошо», — заявила известный кинорежиссер.

Как рассказала Валерия Гай Германика, она на протяжении своей учебы в школе не могла найти общий язык с одноклассниками. Из-за этого в один прекрасный день она и приняла решение завязать с учебой. Походы в школу стали в какой-то момент для нее, как она выразилась, моральным унижением.

«Сложно было жить на смене эпох поколений. Возможно, это и была моя ошибка», – заметила Валерия Гай Германика.

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Валерия Гай ГерманикаВечернее шоу "Все к лучшему"Юлия Барановская
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Валерия Гай Германика перестала ходить в школу в седьмом классе
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