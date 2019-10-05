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Самбурская проведет седьмую распродажу своих личных вещей

Вырученные деньги, как всегда пойдут на благотворительность.

Самбурская проведет седьмую распродажу своих личных вещей
НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

20 октября в шоуруме на Тульской пройдет седьмая благотворительная распродажа личных вещей Настасья Самбурской. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram. Время работы с 12.00 до 21.00.

В Сети Настя пообещала, что она будет присутствовать на распродаже лично и лично поможет с выбором. Артистка предложит потенциальным покупателям одежду, обувь, бижутерию.

«Можете просто приносить корм, если хотите помочь, но не хотите ничего покупать. Все вещи в неплохом состоянии, есть что-то совсем новое! Буду ждать новых людей и моих уже постоянных покупателей! С нас шампусик, конфетки, с вас — хорошее настроение и желание помочь», — рекламирует акцию звезда.

Певица и актриса отметила, что она помогает всем, и детям в том числе. Однако, вырученные деньги с продажи личных вещей идут на помощь пушистым.

Напомним, недавно актриса, которая в настоящее время активно занимается своей певческой карьерой, рассказала о мужчине, который преследовал ее с кирпичом в руке.

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Тэги:

АктрисаАнастасия СамбурскаяБлаготворительностьНастасья СамбурскаяПевицараспродажа
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Самбурская проведет седьмую распродажу своих личных вещей
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