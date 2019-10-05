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В США предложили «есть детей» ради спасения планеты

Как ни странно, появление людей с такими странными идеями было предсказано в мультсериале «Симпсоны».

В США предложили «есть детей» ради спасения планеты
Странная экоактивистка предложила срочно начать есть детей. Фото: скриншот YouTube

Если вы считаете странной шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая отругала мировых лидеров с трибуны Генассамблеи ООН, то вы просто не видели защитницу природы, выступившую на этой неделе в Нью-Йорке.

Девушка получила шанс прославиться на всю Америку, когда явилась  на встречу избирателей с демократом Александрой Окасио-Кортез и попросила дать ей микрофон. Все ожидали, что речь её окажется такой же, как у остальных защитников климата. Но не тут-то было!

«Мы не собираемся оставаться здесь надолго. У нас осталось лишь несколько месяцев. <…> Шведский профессор говорит, что мы можем поедать мертвых, но этого недостаточно. Итак, я думаю, что следующий слоган вашей кампании должен быть таким: «Мы должны начать есть младенцев».

Она повторяла это вновь и вновь, показывая надпись на своей майке: «Спаси планету, ешь детей». «Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей… Это большая проблема», — сказала она.

Люди в зале, тем временем,  молча переглядывались и снимали происходящее на мобильники. Никто не мог понять: смеяться уже можно или тема на этот раз неподходящая?

В итоге странную гостью всё же успокоили и уговорили выйти. Её выступление вскоре разошлось по соцсетям. И как заметили некоторые, нечто подобное уже происходило — мультсериал «Симпсоны», который прославился своими точными предсказаниями самых неожиданных вещей, вплоть до президентства Трампа, показывал в одной из серий похожую «пожирательницу» детей.

"Симпсоны" предсказали, что кто-то предложить поедать младенцев
А между тем, в «Симпсонах» такое уже было. Фото: Twitter
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«Симпсоны»Грета Тунбергэкология
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В США предложили «есть детей» ради спасения планеты
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