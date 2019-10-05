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Тима Белорусских в шоу «Вечерний Ургант» примерил кроссовки с едой

Певец стал героем специальной рубрики.

Тима Белорусских в шоу «Вечерний Ургант» примерил кроссовки с едой
Тима Белорусских. Фото: WWW.INSTAGRAM.COM/TIMABELORUSSKIH/?HL=RU

Весьма неожиданным получился пятничный выпуск шоу «Вечерний Ургант». Одним из героев программы стал популярный исполнитель Тима Белорусских. Ведущему программы он признался, что очень доволен своим творческим псевдонимом, а также поучаствовал в неоднозначном конкурсе или эксперименте по названием «мерзкие кроссы».

Иван Ургант предложил певцу сыграть в игру. По очереди они должны были, раскрутив барабан выбрать продукт, который потом попадал в кроссовки, которые, в свою очередь, должны были надеть участники конкурса.

Звездам попадали самые разные продукты: и холодец, и манная каша, и сгущенное молоко. И Иван, и Тима стоически и мужественно делали все, что требовалось под восторженные возгласы зрителей в студии.

Напомним, к различного рода казусам и неловким историям певец, похоже, относится очень спокойно. Не так давно портал Teleprogramma.pro сообщал о то, что Тима нахамил своим зрителям во время концерта.

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Тэги:

Иван УргантконкурсПрограмма «Вечерний Ургант»Тима Белорусских
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Тима Белорусских в шоу «Вечерний Ургант» примерил кроссовки с едой
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