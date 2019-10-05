Против Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании

После того, как в мае 2019 года парижская прокуратура отказала в иске актрисе Санд Ван Рой, которая обвиняла известного режиссера Люка Бессона в изнасиловании из-за недостатка доказательств, дело получило новый поворот.

Издание Le Parisien сообщает, что, по словам юриста женщины, 4 октября расследование было возобновлено, а постановление, вынесенное мировым судьей, представляет собой 18-страничный документ.

Как пишут журналисты, бельгийская и голландская артиса Ван Рой снималась у Бессона в пятой части сериала «Такси» и «Валериан и городе тысячи планет». Звезда утверждает, что режиссер четырежды насиловал ее за период с марта 2016-го по май 2018 года.. В случае отказа Бессон, якобы, грозил вырезать из фильма сцены с ее участием.

Напомним, в конце прошлого года в непристойном поведении Люка обвинили еще пять женщин.