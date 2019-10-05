НОВОСТИ

Против Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании

Постановление было вынесено 4 октября.

Против Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании
ЛЮК БЕССОН. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

После того, как в мае 2019 года парижская прокуратура отказала в иске актрисе Санд Ван Рой, которая обвиняла известного режиссера Люка Бессона в изнасиловании из-за недостатка доказательств, дело получило новый поворот.

Издание Le Parisien сообщает, что, по словам юриста женщины, 4 октября расследование было возобновлено, а постановление, вынесенное мировым судьей, представляет собой 18-страничный документ.

Как пишут журналисты, бельгийская и голландская артиса Ван Рой снималась у Бессона в пятой части сериала «Такси» и «Валериан и городе тысячи планет». Звезда утверждает, что режиссер четырежды насиловал ее за период с марта 2016-го по май 2018 года.. В случае отказа Бессон, якобы, грозил вырезать из фильма сцены с ее участием.

Напомним, в конце прошлого года в непристойном поведении Люка обвинили еще пять женщин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

иск в судЛюк Бессонобвинения в изнасилованиипрокуратура
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Против Люка Бессона возобновили дело об изнасиловании
Интересно?
Поделись с друзьями: