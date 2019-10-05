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В московской школе издевались над певцом ансамбля Ильи Резника

Классного руководителя мальчика уже уволили, директор школы сама написала заявление об уходе.

В московской школе издевались над певцом ансамбля Ильи Резника
Московского школьника окунули в унитаз в школьном туалете. Фото: Instagram / @sergeiponomarev57

Ни для кого не секрет, что дети порой бывают очень жестоки. Яркий случай такой жестокости был зафиксирован недавно в московской школе №1536 — несколько её учеников затащили в школьный туалет сверстника, общими усилиями макнули беднягу головой в унитаз, да еще и снимали весь процесс на камеру мобильного телефона.

1 октября видеозапись появилась в Интернете, вызвав небывалый общественный резонанс. Как оказалось, пострадавший мальчик — певец ансамбля Народного артиста РФ Ильи Резника, неоднократно снимавшийся в различных телепередачах. Вернувшись домой в слезах, он рассказал матери, что классный руководитель знала о том, что над ним издеваются, кроме того, она запретила ему ходить на репетиции и выступать на концертах.

Классный руководитель 8 класса, где учится мальчик, Наталья Любарская, была уволена, а теперь, как сообщает РИА Новости, покинула свой пост и директор школы №1536 Марина Акатова. С детьми сейчас работают представители соцзащиты и психологи.

Кстати, это уже далеко не первая история, в которой фигурируют школьные унитазы. В феврале 2019 года в школе № 2 приморского города Большой Камень группа родителей школьников отвела в туалет мальчишку, который бил их детей. Взрослые надеялись, что хулиган, которого окунули головой в унитаз, поймет, что за все злодеяния его может ждать расплата.

В 2017 году другой ученик детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна» получил травмы в драке с семиклассниками. Тогда ситуация была иной, но мальчику, тем не менее, понадобилась медицинская помощь. Сам Резник тогда вступился за ребенка, заявив, что телевидение, фильмы и фальшивые ценности в школах воспитывают в современной молодежи жестокость.

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В московской школе издевались над певцом ансамбля Ильи Резника
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