Фотограф снял небо, похожее на «Звездную ночь» Ван Гога

Автор считает, что такие же облака много лет назад могли вдохновить художника на написание знаменитой картины.

Вернуться из путешествия с красивыми фотографиями — бесценно. Канадскому онкологу и фотографу по имени Дорон Берлин это удалось — во время поездки по Европе в июле этого года ему удалось сделать снимок, который теперь активно обсуждают пользователи Сети.

В тот день 31-летний Дорон вместе со своей подругой Джессикой гулял по бельгийскому Брюгге, внезапно он взглянул на небо и увидел шпили колокольни на фоне удивительно густых облаков, сквозь которые с трудом просвечивает яркое солнце.

Сцена была похожа на знаменитую картину Ван Гога «Звездная ночь», и канадец решил её сфотографировать. «Глядя на такое явление, невольно задумываешься, а не это ли вдохновляло художника», — говорит Дорон.

Его снимок уже разошелся по Интернету, многие делятся им в социальных сетях и спорят, а не «фотошоп» ли это.

Напомним, свой шедевр «Звездная ночь» (нидерл. De sterrennacht) Ван Гог написал в июне 1889 года, увидев небо из окна своей комнаты во французском местечке Сен-Реми-де-Прованс. Сейчас картина хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.