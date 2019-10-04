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Фотограф снял небо, похожее на «Звездную ночь» Ван Гога

Автор считает, что такие же облака много лет назад могли вдохновить художника на написание знаменитой картины.

Фотограф снял небо, похожее на «Звездную ночь» Ван Гога
Во время поездки в Брюгге канадский фотограф снял удивительное небо. Фото: Instagram / @doronberlinphotography

Вернуться из путешествия с красивыми фотографиями — бесценно. Канадскому онкологу и фотографу по имени Дорон Берлин это удалось — во время поездки по Европе в июле этого года ему удалось сделать снимок, который теперь активно обсуждают пользователи Сети.

В тот день 31-летний Дорон вместе со своей подругой Джессикой гулял по бельгийскому Брюгге, внезапно он взглянул на небо и увидел шпили колокольни на фоне удивительно густых облаков, сквозь которые с трудом просвечивает яркое солнце.

Сцена была похожа на знаменитую картину Ван Гога «Звездная ночь», и канадец решил её сфотографировать. «Глядя на такое явление, невольно задумываешься, а не это ли вдохновляло художника», — говорит Дорон.

Его снимок уже разошелся по Интернету, многие делятся им в социальных сетях и спорят, а не «фотошоп» ли это.

Напомним, свой шедевр «Звездная ночь» (нидерл. De sterrennacht) Ван Гог написал  в июне 1889 года, увидев небо из окна своей комнаты во французском местечке Сен-Реми-де-Прованс. Сейчас картина хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Небо над Брюгге, снятое канадцем, может посоревноваться в красоте с картиной Ван Гога "Звездная ночь". Фото
Небо над Брюгге, снятое канадцем, может посоревноваться в красоте с картиной Ван Гога. Фото: Instagram / @doronberlinphotography
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Тэги:

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Фотограф снял небо, похожее на «Звездную ночь» Ван Гога
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