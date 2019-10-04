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Певцов назвал счастьем работу с Марком Захаровым

Актер порассуждал о таланте великого режиссера, который заменил ему отца.

Певцов назвал счастьем работу с Марком Захаровым
Дмитрий Певцов и Марк Захаров. Фото: globallookpress

Дмитрий Певцов особенно тяжело переживает смерть Марка Захарова. Актер не устает делиться с поклонниками своими воспоминаниями о прославленном режиссере и признается, что тот стал для него как родной отец с тех пор, как он похоронил своего.

Артист «Ленкома» вспомнил о творчестве Захарова. По его словам, фильмы, постановки и книги Марка Анатольевича несли людям только самое доброе – мудрость и любовь, радость и надежду. Своим талантом он щедро делился со всеми – коллегами, учениками, простыми зрителями.

«Спасибо, Господи, что мы имели счастье работать с великим Марком Захаровым», – пишет Певцов в Instagram.

Эти полные печали рассуждения артист сопроводил снимком нового проекта одного из актеров театра. На фото на торце здания изображено граффити в виде профиля покойного мэтра и его автографа.

В числе других скорбящих по худруку «Ленкома» актеров Певцов выступил на прощании с ним. Он рассказал, что режиссер был крещеным человеком, поэтому родные решили отпеть его после смерти.

Создателя картин «12 стульев» и «Обыкновенное чудо» не стало на 86-м году жизни, его сердце остановилось из-за развившейся пневмонии. Ранее директор и новый художественный руководитель «Ленкома» Марк Варшавер объявил о переименовании театра. Учреждению присвоят имя Марка Захарова.

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Певцов назвал счастьем работу с Марком Захаровым
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