НОВОСТИ

«Политический стэндап»: Лукашенко и Зеленский повеселили житомирский форум

Шуточки политиков о России и выпивке уже разошлись по соцсетям.

«Политический стэндап»: Лукашенко и Зеленский повеселили житомирский форум
Белорусский президент Александр Лукашенко оговорился в присутствии Зеленского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй форум регионов Украины и Белоруссии, на который представители двух стран съехались 4 октября в Житомир, прошел в необыкновенно веселой атмосфере, в первую очередь благодаря Александру Лукашенко и Владимиру Зеленскому. Еще до их встречи многие говорили, что это будет «соревнование двух стэндап-комиков», и ожидания в итоге оправдались.

Президенты двух стран использовали любую возможность, чтобы пошутить. К примеру, пока ведущая произносила какую-то общую информацию со статистикой, они решили попить воды и, перед тем как это сделать, «чокнулись» стаканами. «Мы за это пьем водичку», — сказал Зеленский. «Что поставили, то и пьем», — добавил Лукашенко.

Еще более забавным оказался момент, когда, обращаясь с трибуны к сидящему неподалеку коллеге, белорусский лидер сказал: «Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…».

Подождав, когда тот закончит предложение, Зеленский всё же поправил: «Украины, Александр Григорьевич». Лукашенко не растерялся: «Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?». Присутствующие в зале начали хохотать. «Слава Богу, нет!», — ответил президент Незалежной.

России касался и другой диалог. «Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, и они точно мое заявление сейчас истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелились…». «…А вы не стесняйтесь!» — прервал его коллега, но добавил: «Это шутка, Александр Григорьевич». «Ну, Владимир Александрович, вас никто за язык не тянул. Я не стесняюсь», — парировал Лукашенко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир Зеленскийпрезидент УкраиныРоссияУкраина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Политический стэндап»: Лукашенко и Зеленский повеселили житомирский форум
Интересно?
Поделись с друзьями: