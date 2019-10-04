«Политический стэндап»: Лукашенко и Зеленский повеселили житомирский форум

Шуточки политиков о России и выпивке уже разошлись по соцсетям.

Второй форум регионов Украины и Белоруссии, на который представители двух стран съехались 4 октября в Житомир, прошел в необыкновенно веселой атмосфере, в первую очередь благодаря Александру Лукашенко и Владимиру Зеленскому. Еще до их встречи многие говорили, что это будет «соревнование двух стэндап-комиков», и ожидания в итоге оправдались.

Президенты двух стран использовали любую возможность, чтобы пошутить. К примеру, пока ведущая произносила какую-то общую информацию со статистикой, они решили попить воды и, перед тем как это сделать, «чокнулись» стаканами. «Мы за это пьем водичку», — сказал Зеленский. «Что поставили, то и пьем», — добавил Лукашенко.

Еще более забавным оказался момент, когда, обращаясь с трибуны к сидящему неподалеку коллеге, белорусский лидер сказал: «Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России…».

Подождав, когда тот закончит предложение, Зеленский всё же поправил: «Украины, Александр Григорьевич». Лукашенко не растерялся: «Я испугался, думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал?». Присутствующие в зале начали хохотать. «Слава Богу, нет!», — ответил президент Незалежной.

России касался и другой диалог. «Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, и они точно мое заявление сейчас истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелились…». «…А вы не стесняйтесь!» — прервал его коллега, но добавил: «Это шутка, Александр Григорьевич». «Ну, Владимир Александрович, вас никто за язык не тянул. Я не стесняюсь», — парировал Лукашенко.