«Улетел на гастроли»: дочь Осина не может смириться со смертью отца

В ноябре исполнится год с момента ухода из жизни Евгения Осина. А четвертого октября артист мог бы отметить 55-летний юбилей. Дочь певца, Агния, призналась в день рождения отца, что продолжает тосковать по нему.

По словам 17-летней певицы, ей до сих пор сложно поверить в то, что родителя больше нет. Ей очень не хватает родного человека, она мечтает услышать его голос и хочет вернуться в те времена, когда она приезжала к папе домой, чтобы накормить его любимыми блюдами – шарлоткой и салатом с кальмарами.

«Прошел уже почти год, как тебя нет рядом, я не могу в это поверить. Мне кажется, что ты просто улетел на гастроли или уехал на реабилитацию. Верю, что ты со мной и всегда оберегаешь меня ото всех невзгод. Люблю. Надеюсь, тебе там хорошо», – пишет Агния в Instagram.

Девушка поделилась с подписчиками архивным семейным снимком, на котором Осин держит ее, еще маленькую, на руках. А в «сториз» появился еще один кадр, сделанный на Троекуровском кладбище. На фото запечатлена украшенная цветами могила Евгения.

«С днем рождения, родной», – подписала дочь звезды девяностых печальную фотографию.

Напомним, Евгений Осин долгое время страдал от алкогольной зависимости. Когда об этом стало известно широкой общественности, звездные коллеги артиста попытались отправить его на реабилитацию. Но он вернулся в Москву, не пройдя курс лечения до конца, и вновь продолжил пить. Он умер 17 ноября 2018 года в своей квартире.