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Светлана Бондарчук раскрыла свой истинный вес

Звезда решила ответить на вопросы поклонников в соцсети.

Светлана Бондарчук раскрыла свой истинный вес
Светлана Бондарчук. Фото: globallookpress

Светлана Бондарчук решила пооткровенничать с поклонниками. На страничке светской львицы в Instagram появилась целая серия ее снимков, на которых она позирует в разнообразных нарядах на улицах столицы. В подписи к фото модель раскрыла несколько фактов о себе.

«Рост 176, вес 62, нога 39,5, возраст знаете. Что еще интересно?» – спросила у подписчиков Бондарчук.

Пост 50-летней звезды собрал несколько сотен откликов, в которых поклонники выразили восхищение ее цветущей внешностью. Красоту Светланы отметили в комментариях даже звезды шоу-бизнеса, в том числе Алика Смехова, Ирина Безрукова и Яна Рудковская.

«Все шикарно, Светик», – заявила продюсер. «Сногшибательная», «Невероятная красавица!», «Светлана, вы очень красивая, искренняя, восхитительная и очень редкий бриллиант в наше время!», «Класснючая», «Вам всегда 18!» – высказались подписчики Бондарчук.

Фото: Instagram@a030aa

А одна из поклонниц осведомилась у бывшей модели, «почему она такая красивая».

«Надо спросить у мамы и папы», – ответила экс-супруга Федора Бондарчука.

Фото: Instagram@a030aa

Не секрет, что экс-модель тщательно следит за своей фигурой, даже в отпуске не забывая о ежедневных тренировках и йоге. Но вот с едой она иногда позволяет себе послабления. Светлана признается, что любит ряженку, сыр, сливочное масло и спагетти, а на завтрак непременно ест хлеб.

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Тэги:

InstagramвесСветлана БондарчукЯна Рудковская
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Светлана Бондарчук раскрыла свой истинный вес
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