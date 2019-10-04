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«Выясняли отношения, весь зал лежал»: Борисова вновь поскандалила с Волочковой

Спор женщин покажут 6 октября в передаче «Звезды сошлись».

«Выясняли отношения, весь зал лежал»: Борисова вновь поскандалила с Волочковой
Борисова и Волочкова снова сошлись. Фото: globallookpress.com

Вечером 6 октября на канале НТВ выйдет новый выпуск передачи «Звезды сошлись», который был записан в пятницу. Известно, что в съемках приняли участие Дана Борисова и Анастасия Волочкова. Между ними два года назад произошел скандал: первая призвала лечить вторую от алкоголизма, известная балерина заявила, что не нуждается ни в каком лечении.

И вот две популярный блондинки снова сошлись в споре. Его детали не раскрываются, но Борисова кое-что рассказала поклонникам в Instagram о прошедших съемках передачи.

«Сказать, что я зажигала и была в ударе — это ничего не сказать. С ходу наехала, в первые же минуты эфира, на Анастасию Волочкову. Выясняли отношения, весь зал лежал. Оля Орлова сидела рядом, и мы выступили единым фронтом», — написала 43-летняя телеведущая.

Еще перед съемками программы она рассказала в «сториз», что нервничает, так как в студии будет присутствовать балерина. Борисова иронично отметила, что Волочкова «любит ее до безумия». Какая кошка на этот раз пробежала между известными дамами, узнаем из эфира «Звезды сошлись».

Вам интересно, что опять не поделили две блондинки?

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Тэги:

Анастасия ВолочковаДана БорисоваЗвезды сошлисьПрограма "Звезды сошлись"
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«Выясняли отношения, весь зал лежал»: Борисова вновь поскандалила с Волочковой
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