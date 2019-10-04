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В Якутии нашли чудо-природы — алмаз-матрёшку

По мнению специалистов, его возраст составляет примерно 800 миллионов лет.

В Якутии нашли чудо-природы — алмаз-матрёшку
Алмаз-матрешка - уникальное творение природы. Фото: компания "Алроса"

На якутском алмазодобывающем предприятии некоторое время назад был добыт уникальный алмаз. От всех своих «сородичей» он отличается вовсе не размером, а необычной формой – на самом деле это не один алмаз, а сразу два камня, один внутри другого.

По мнению специалистов, примерно 800 миллионов лет назад образовался внутренний камень, а затем вследствие биохимических процессов поверх него и зоны, которая потом растворилась, нарастился второй слой. Один алмаз в результате получил возможность свободно перемещаться внутри другого, как маленькая матрешка внутри большой.

Размеры этого экземпляра можно назвать скромными – он весит 0,62 карата, то есть около 0,124 грамма. Габариты внешнего камня — 4,8×4,9×2,8 мм. Тем не менее, как отмечают в компании «Алроса», в истории добычи алмазов случаев обнаружения подобных камней пока не было.

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В Якутии нашли чудо-природы — алмаз-матрёшку
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