В Якутии нашли чудо-природы — алмаз-матрёшку

По мнению специалистов, его возраст составляет примерно 800 миллионов лет.

На якутском алмазодобывающем предприятии некоторое время назад был добыт уникальный алмаз. От всех своих «сородичей» он отличается вовсе не размером, а необычной формой – на самом деле это не один алмаз, а сразу два камня, один внутри другого.

По мнению специалистов, примерно 800 миллионов лет назад образовался внутренний камень, а затем вследствие биохимических процессов поверх него и зоны, которая потом растворилась, нарастился второй слой. Один алмаз в результате получил возможность свободно перемещаться внутри другого, как маленькая матрешка внутри большой.

больше по теме Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной Актер заявил, что в этой истории не последнюю роль сыграл ее племянник.

Размеры этого экземпляра можно назвать скромными – он весит 0,62 карата, то есть около 0,124 грамма. Габариты внешнего камня — 4,8×4,9×2,8 мм. Тем не менее, как отмечают в компании «Алроса», в истории добычи алмазов случаев обнаружения подобных камней пока не было.