Петросян с адвокатом проник в квартиру Степаненко

Юморист наконец смог забрать свои личные вещи из «оккупированного» бывшей женой жилья.

Тяжбе Евгения Петросяна и Елены Степаненко не видно конца. Недавно стало известно, что юморист задолжал десять миллионов рублей за услугу оценки нажитого в браке имущества – картин, книг, фарфора и других ценностей.

Но дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Накануне адвокат Сергей Жорин сообщил, что Евгению Вагановичу удалось проникнуть в квартиру, где он раньше жил с экс-супругой. По словам юриста, Степаненко «оккупировала» жилье, хотя оно принадлежит и Петросяну на тех же правах.

Жорин опубликовал в соцсетях кадры, на которых запечатлены бывшие супруги в дверях тех самых апартаментов. При этом Степаненко снимает визит незваных гостей на телефон. Артисту удалось забрать свои личные вещи, которые все это время оставались в квартире.

«Свершилось! Евгению Петросяну наконец удалось попасть в свою собственную квартиру, которую оккупировала Степаненко», – пишет Жорин в Twitter.

Напомним, сам Петросян считает незаконным отказ бывшей жены пускать его домой. Но на сторону Степаненко неожиданно встала дочь артиста, Викторина. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, наследница готова принять участие в судебном разбирательстве пары, поскольку не хочет, чтобы имущество досталось молодой пассии отца — Татьяне Брухуновой.