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Читатели Teleprogramma.pro одобрили выбор жюри ТЭФИ

По итогам анонимного опроса портала больше трети респондентов назвали справедливым распределение наград премии.

Читатели Teleprogramma.pro одобрили выбор жюри ТЭФИ
АЛЛА МИХЕЕВА И КОНСТАНТИН АНИСИМОВ. ФОТО: КРИСТИНА ДЕСЯТОВА/TELEPROGRAMMA.PRO

По итогам ТЭФИ-2019 заветные статуэтки национальной телепремии получили многие любимые в народе звезды. Так, лучшим актером был признан звезда сериала «Содержанки» Сергей Бурунов, лучшей актрисой стала Анна Михалкова, а Иван Ургант одержал победу в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение читателей о том, справедливо ли были распределены награды ТЭФИ. По итогам анонимного опроса большая часть наших читателей полностью согласилась с решением авторитетного жюри.

«Да, выбор жюри абсолютно справедлив», – именно этот ответ выбрали 35,3% участников опроса.

Другие наши респонденты уверены, что большая часть Орфеев была вручена артистам заслуженно, однако пару из них все же стоило отдать другим номинантам. Этот ответ выбрали еще 35,3% проголосовавших.

Почти четверть опрошенных – 23,5% – отметили, что не смотрели ТЭФИ, так как им это просто неинтересно. И лишь 5,9% читателей предпочли бы увидеть в числе победителей совсем других звезд.

Напомним, церемония вручения премии прошла накануне в театре мюзикла на Пушкинской площади столицы. В этом году ТЭФИ получили также Настя Ивлеева и ее программа AGENTSHOW, телепродюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, Константин Ивлев, режиссер Борис Хлебников, снявший сериал «Обычная женщина» с Михалковой, Федор Бондарчук и другие знаменитости.

К слову, Бурунов, Ивлеева и Ургант так и не пришли на церемонию. За ведущего «Вечернего Урганта» статуэтку вручили Алле Михеевой, которая объяснила, что ее коллега, увы, не смог появиться на мероприятии из-за работы.

Иван Ургант на ТЭФИ-2014. Фото: globallookpress
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Читатели Teleprogramma.pro одобрили выбор жюри ТЭФИ
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