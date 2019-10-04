Гоген Солнцев избил мастера по маникюру за плохую работу

Гоген Солнцев разгромил салон красоты и ударил девушку, которая делала маникюр его новой возлюбленной. Как стало известно, на днях шоумен вместе с девушкой посетил заведение – его пассия заказывала там услуги. По неподтвержденной информации, во время маникюра мастер повредила спутнице Солнцева палец, что привело Гогена в ярость.

На опубликованном в Telegram-канале LifeShot видео с камеры внутреннего наблюдения видно, как разъяренный мужчина влетел в зал, где другой специалист делала маникюр девушке, и начал кричать на мастера. Сразу после этого Солнцев смахнул рукой все инструменты, лежащие на столе. Когда же испуганная девушка попыталась его остановить, он схватил ее и начал трясти, а затем вытолкал в дверной проем. Все происходящее он сопровождал криком.

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Чуть позже в зале появился охранник. Гоген что-то долго объяснял представителю порядка, а затем гости поспешили покинуть салон. Остается вопрос – не является ли случившееся заранее спланированным сценарием. Неизвестно также, насколько сильно пострадала мастер. Сам Солнцев появившиеся кадры пока не прокомментировал.