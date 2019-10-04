НОВОСТИ

Гоген Солнцев избил мастера по маникюру за плохую работу

Экс-участник «Дома-2» был настолько расстроен некачественными услугами в салоне красоты, что разгромил его.

Гоген Солнцев избил мастера по маникюру за плохую работу
Гоген Солнцев/Фото: https://www.instagram.com/p/B2okpHGIU4I/

Гоген Солнцев разгромил салон красоты и ударил девушку, которая делала маникюр его новой возлюбленной. Как стало известно, на днях шоумен вместе с девушкой посетил заведение – его пассия заказывала там услуги. По неподтвержденной информации, во время маникюра мастер повредила спутнице Солнцева палец, что привело Гогена в ярость.

На опубликованном в Telegram-канале LifeShot видео с камеры внутреннего наблюдения видно, как разъяренный мужчина влетел в зал, где другой специалист делала маникюр девушке, и начал кричать на мастера. Сразу после этого Солнцев смахнул рукой все инструменты, лежащие на столе. Когда же испуганная девушка попыталась его остановить, он схватил ее и начал трясти, а затем вытолкал в дверной проем. Все происходящее он сопровождал криком.

Чуть позже в зале появился охранник. Гоген что-то долго объяснял представителю порядка, а затем гости поспешили покинуть салон. Остается вопрос – не является ли случившееся заранее спланированным сценарием. Неизвестно также, насколько сильно пострадала мастер. Сам Солнцев появившиеся кадры пока не прокомментировал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гоген СолнцевГоген Солнцев последние новостидракамастер маникюрасалон красотыСкандал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гоген Солнцев избил мастера по маникюру за плохую работу
Интересно?
Поделись с друзьями: