Варшавер поделился подробностями назначения на должность худрука «Ленкома»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что в устав театра будут внесены изменения. Все полномочия художественного руководителя будут возложены на него. Привлекать кого-то со стороны руководитель театра не собирается.

«Я остался в той же должности, но к моим обязанностям будут добавлены полномочия по поиску режиссеров, пьес и другие творческие задачи», — сообщил Варшавер.

Как сказал директор «Ленкома», у него состоялся разговор с артистами. Они сказали, что хотят, чтобы именно он остался на руководящей должности. Как заметил Варшавер, худрук мечтал, чтобы его дело продолжал именно он.

Марк Варшавер отметил, что для него не имеет большого значения, когда будет подписана бумага о его назначении. Все это чистой воды формальность. Сейчас для него главное, чтобы все актеры продолжали работать, и чтобы зрители продолжали также активно приходить в «Ленком», сообщает ТАСС.

Напомним, что несколько дней назад ушел из жизни Марк Захаров, который много лет руководил «Ленкомом». После этого Варшавер собрал всех народных артистов на специальное совещание. Ему было важно понять и выслушать их мнение, куда дальше двигаться театру.