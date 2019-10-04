Поргина разрыдалась на концерте из-за песни Караченцова

В конце октября исполнится год с тех пор, как не стало Николая Караченцова. Супруга прославленного актера Людмила Поргина, которая поддерживала его многие годы, не может смириться со смертью мужа.

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Вскоре должен состояться большой творческий вечер, посвященный годовщине ухода из жизни Караченцова и его 75-летию, до которого он не дожил всего один день. А пока вдова посетила Колонный зал Дома Союзов, где состоялся концерт Игоря Монаширова – известного педагога, обучавшего вокалу многих российских звезд.

В числе других композиций артист исполнил одну из самых известных песен Николая Петровича. Когда со сцены зазвучала композиуия «Ты меня на рассвете разбудишь» из мюзикла «Юнона и Авось», Поргина не смогла сдержать эмоции. Актриса разрыдалась, вручая исполнителю букет.

«Это лучшее исполнение после Коли, эмоциональное и искреннее», – призналась сквозь слезы Людмила Андреевна.

Напомним, вечер памяти Караченцова организуют в родном для него «Ленкоме». Но накануне стало известно, что представление «Прости земля, что я тебя покинул» перенесено с 21 октября на более поздний срок. Решение о смене даты было принято театральным руководством из-за смерти художественного руководителя Марка Захарова. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, для Поргиной перенос концерта стал неприятной неожиданностью.

По материалам сайта «7 Дней».