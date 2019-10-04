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Поргина разрыдалась на концерте из-за песни Караченцова

Актриса не может смириться со смертью прославленного супруга.

Поргина разрыдалась на концерте из-за песни Караченцова
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: globallookpress

В конце октября исполнится год с тех пор, как не стало Николая Караченцова. Супруга прославленного актера Людмила Поргина, которая поддерживала его многие годы, не может смириться со смертью мужа.

Вскоре должен состояться большой творческий вечер, посвященный годовщине ухода из жизни Караченцова и его 75-летию, до которого он не дожил всего один день. А пока вдова посетила Колонный зал Дома Союзов, где состоялся концерт Игоря Монаширова – известного педагога, обучавшего вокалу многих российских звезд.

В числе других композиций артист исполнил одну из самых известных песен Николая Петровича. Когда со сцены зазвучала композиуия «Ты меня на рассвете разбудишь» из мюзикла «Юнона и Авось», Поргина не смогла сдержать эмоции. Актриса разрыдалась, вручая исполнителю букет.

«Это лучшее исполнение после Коли, эмоциональное и искреннее», – призналась сквозь слезы Людмила Андреевна.

Напомним, вечер памяти Караченцова организуют в родном для него «Ленкоме». Но накануне стало известно, что представление «Прости земля, что я тебя покинул» перенесено с 21 октября на более поздний срок. Решение о смене даты было принято театральным руководством из-за смерти художественного руководителя Марка Захарова. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, для Поргиной перенос концерта стал неприятной неожиданностью.

Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили в браке 43 года. Фото: globallookpress

По материалам сайта «7 Дней».

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"Юнона и Авось"АктрисаЛюдмила ПоргинаНиколай Караченцов
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Поргина разрыдалась на концерте из-за песни Караченцова
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