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Русские порноактеры рассказали, сколько зарабатывают в Европе

Цифры разнятся, но они все равно больше, чем у офисных трудяг.

Русские порноактеры рассказали, сколько зарабатывают в Европе
Съемки порно - походный бизнес по всему миру. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Актеры и создатели порно-роликов рассказали, сколько они зарабатывают в индустрии видео для взрослых в Европе. Откровения этих людей собрал в новом выпуске программы «Редакция» ее автор Алексей Пивоваров.

В частности, герои передачи Кирилл и Екатерина, работающие в Будапеште (снимают секс на вебкамеру), рассказали, что в месяц они зарабатывают примерно 5 тысяч долларов. Доход, естественно, зависит от количества съемок. Другая порноактриса Кристина не согласилась, что в Европе можно столько зарабатывать, а вот в США — вполне. Она рассказала, что в Старом свете за одну съемку с мужчиной девушка может получить 500-600 евро. Свое участие в видео она оценивает дороже.

Еще одна героиня передачи Анна, занимающаяся продвижением моделей для порно, раскрыла, что заработок ее девушек может составлять от 200 до 3000 евро в неделю. Одна из ее протеже уже заработала в этом бизнесе миллион долларов. При этом она отметила, что актрисы, о которых идет речь, не всегда снимаются именно в порно-роликах, есть и другие категории видео, востребованные на рынке.

Как вы считаете нужно ли человеку стыдиться того, что он работает в порно-бизнесе?

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Русские порноактеры рассказали, сколько зарабатывают в Европе
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