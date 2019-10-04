Русские порноактеры рассказали, сколько зарабатывают в Европе

Цифры разнятся, но они все равно больше, чем у офисных трудяг.

Актеры и создатели порно-роликов рассказали, сколько они зарабатывают в индустрии видео для взрослых в Европе. Откровения этих людей собрал в новом выпуске программы «Редакция» ее автор Алексей Пивоваров.

В частности, герои передачи Кирилл и Екатерина, работающие в Будапеште (снимают секс на вебкамеру), рассказали, что в месяц они зарабатывают примерно 5 тысяч долларов. Доход, естественно, зависит от количества съемок. Другая порноактриса Кристина не согласилась, что в Европе можно столько зарабатывать, а вот в США — вполне. Она рассказала, что в Старом свете за одну съемку с мужчиной девушка может получить 500-600 евро. Свое участие в видео она оценивает дороже.

больше по теме Откровения лучших порномоделей

Еще одна героиня передачи Анна, занимающаяся продвижением моделей для порно, раскрыла, что заработок ее девушек может составлять от 200 до 3000 евро в неделю. Одна из ее протеже уже заработала в этом бизнесе миллион долларов. При этом она отметила, что актрисы, о которых идет речь, не всегда снимаются именно в порно-роликах, есть и другие категории видео, востребованные на рынке.

Как вы считаете нужно ли человеку стыдиться того, что он работает в порно-бизнесе?