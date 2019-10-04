Русские порноактеры рассказали, сколько зарабатывают в Европе

Актеры и создатели порно-роликов рассказали, сколько они зарабатывают в индустрии видео для взрослых в Европе. Откровения этих людей собрал в новом выпуске программы «Редакция» ее автор Алексей Пивоваров.
В частности, герои передачи Кирилл и Екатерина, работающие в Будапеште (снимают секс на вебкамеру), рассказали, что в месяц они зарабатывают примерно 5 тысяч долларов. Доход, естественно, зависит от количества съемок. Другая порноактриса Кристина не согласилась, что в Европе можно столько зарабатывать, а вот в США — вполне. Она рассказала, что в Старом свете за одну съемку с мужчиной девушка может получить 500-600 евро. Свое участие в видео она оценивает дороже.
Еще одна героиня передачи Анна, занимающаяся продвижением моделей для порно, раскрыла, что заработок ее девушек может составлять от 200 до 3000 евро в неделю. Одна из ее протеже уже заработала в этом бизнесе миллион долларов. При этом она отметила, что актрисы, о которых идет речь, не всегда снимаются именно в порно-роликах, есть и другие категории видео, востребованные на рынке.
Как вы считаете нужно ли человеку стыдиться того, что он работает в порно-бизнесе?