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Роднина объяснила, почему развелась с кинопродюсером Миньковским

Как сказала фигуристка, супруг несколько лет занимался «укрощением строптивой».

Роднина объяснила, почему развелась с кинопродюсером Миньковским
Роднина рассталась со вторым мужем/globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, почему развелась со своим вторым супругом кинопродюсером Леонидом Миньковским. Вместе они были семь лет. Расстались в 1992 году. В 1986 году у них родилась дочь Алена. Она стала журналисткой.

Ирина Роднина. Фото
Роднина рассталась со вторым мужем/globallookpress.com

«В первые годы нам было хорошо. Он все про меня прочитал в большой энциклопедии. Я благодарна мужу за ребенка. Потом мы уехали по контракту в Америку, где я тренировала спортсменов. А потом начались проблемы. Муж занимался тем, что пробовал укрощать строптивую. Я же не собиралась кого-то наказывать и прощать. Там была и другая женщина замешана, но я не хочу об этом вспоминать», — отметила она.

Супруг отомстил Родниной за развод. Он сделал так, что на не могла вывести из Америки их общего ребенка. «Согласия на выезд дочери он бы никогда не дал. Женщина всегда заложник своих детей. Ну как я могла оставить шестилетнего ребенка?» — задалась вопросом звезда.

При этом Роднина смогла преодолеть трудности. «Мне надо было встать на ноги. У меня двое детей. Я со всем справилась в одиночку без помощи мужчин», — заметила прославленная фигуристка.

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Тэги:

Борис КорчевниковИрина РоднинаЛеонид МиньковскийПрограмма "Судьба человека"
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Роднина объяснила, почему развелась с кинопродюсером Миньковским
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