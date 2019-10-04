К дому частично парализованной Бочкаревой вызвали скорую

Соседка не видела актрису на улице уже неделю.

После нашумевшей истории с наркотиками здоровье Натальи Бочкаревой пошатнулось. У артистки случился частичный паралич лицевых мышц и подскочила температура, она чувствует себя очень плохо.

Журналисты поговорили с жильцами дома, где проживает звезда сериала «Счастливы вместе». Как рассказала одна из соседок, на днях она видела у дома машину скорой помощи. Около восьми часов утра она столкнулась приехавшим по вызову врачом у входа в подъезд.

«Скорая стояла долго. Я даже сама подумала, не к Наталье ли скорая?» – цитирует женщину сайт argumenti.ru.

По словам соседки, она точно не знает, в какую квартиру зашел доктор. Но с Бочкаревой у нее хорошие отношения, поэтому ей грустно слышать новости о том, что ее состояние ухудшилось.

Напомним, неприятная история случилась с Натальей 28 сентября. Ее автомобиль остановили госавтоинспекторы, которым она призналась, что везет с собой наркотики. На глазах у стражей порядка артистка достала пакетик с неким веществом и спрятала в свое нижнее белье.

Громкий скандал разгорелся после того, как в Сети распространилось видео с авторегистратора, на котором можно увидеть эту сцену. Впоследствии был опубликован еще один ролик с кадрами задержания Бочкаревой.

Сама актриса отрицает, что на видео запечатлена она. Из-за проблем со здоровьем она уже пропустила одни съемки.

По материалам «Пятого канала».