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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка подарила ребенка своему супругу - пловцу Александру Сухорукову.

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Мамун впервые стала мамой/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в многоборье по художественной гимнастике бразильского Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун впервые стала мамой. На своей страничке в Instagram она опубликовала кадр, на котором можно увидеть ее мужа — известного пловца Александра Сухорукова. Он держит ребенка на руках и улыбается.

Мамун очень кратко прокомментировала снимок: «03.10.2019». Судя по всему, это день рождения ее ребенка.

Отметим, что Маргарита Мамун по прозвищу «бенгальский тигр» покорила всех на играх в Бразилии. Она в блестящем стиле выиграла первое место. С Александром Сухоруковым спортсменка вместе с 2013 года. В 2016 году на бале всех олимпийцев он сделал ей предложение. Свадьба гимнастки и пловца состоялась в сентябре 2017 года. Минувшим летом стало известно, что Маргарита Мамун беременна. Об этом она объявила в июне нынешнего года.

Добавим, что в комментариях под снимком Маргариты Мамун отметилась актриса Мария Кожевникова. «Поздравляю!» — написала она.

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Александр СухоруковМаргарита МамунРио-де-Жанейро
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Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
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