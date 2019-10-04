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Идея для зимних каникул: поехать в Швейцарию на фестиваль огней

Хотите покататься на горных лыжах и вдохнуть свежий воздух Альп? Тогда вам сюда.

Идея для зимних каникул: поехать в Швейцарию на фестиваль огней
Фестиваль зимних огней на курорте Кран-Монтана. Фото предоставлено рекламодателем

В начале зимы в Швейцарских Альпах проходит необычный праздник – Etoile Bella Lui. Фестиваль зимних огней на курорте Кран-Монтана – это уличные художники, световые шоу, национальный стрит-фуд и, конечно, сказки и легенды.

Хотя Кран-Монтана – это, в первую очередь, горнолыжный курорт, отдыхать здесь можно не только, катаясь по склонам Альп. Для любителей свежего воздуха предусмотрены многочисленные велосипедные и пешеходные маршруты разной степени сложности. Не останутся без дела и этнографы-любители: мы рекомендуем посетить исторический музей Grand-Lens, чтобы узнать побольше о народных традициях кантона Вале.

Не останутся в стороне и любители шоппинга: на курорте расположено почти двести магазинов и бутиков, а попробовать национальные блюда можно в ста пятидесяти ресторанах, барах и кафе. В разгар сезона в Кран-Монтана отдыхает около 50 000 человек, которых принимают 30 гостиниц. Оптимальный вариант для размещения семьи или компании – шале (отдельный домик). Например, в состав гостиничного комплекса Crans Luxury Lodges входит пять полностью оборудованных коттеджей. Это – прекрасная возможность отдохнуть вдали от дома, но в привычной домашней обстановке!

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Идея для зимних каникул: поехать в Швейцарию на фестиваль огней
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