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Ирина Роднина назвала характер Татьяны Тарасовой «вздорным»

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что ее тренер - отходчивый человек.

Ирина Роднина назвала характер Татьяны Тарасовой «вздорным»
Роднина вспомнила конфликт с Тарасовой/globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о конфликте с выдающимся тренером Татьяной Тарасовой, под руководством которой выигрывала две Олимпиады.

Татьяна Тарасова. Фото
Тарасова была в ссоре с Родниной/globallookpress.com

Причиной стал тот факт, что Роднина переманила к себе на работу хореографа Елену Черкасскую, которая помогала в воспитании многих олимпийских чемпионов. На этом фоне между двумя выдающими личностями случилось недопонимание.

«У Татьяны Анатольевны вздорный характер. Она может быстро загореться и сгореть. Но при этом также быстро отходит. Я совсем другой человек. Если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то что было между нами ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против», — заявила Ирина Роднина.

Как сказала прославленная фигуристка, зла на Тарасову за тот случай она давно не держит. Тем более, что сотрудничество с Черкасской было очень плодотворным.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕлена ЧеркасскаяИрина РоднинаПрограмма "Судьба человека"Татьяна Тарасова
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Ирина Роднина назвала характер Татьяны Тарасовой «вздорным»
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