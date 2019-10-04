Ирина Роднина назвала характер Татьяны Тарасовой «вздорным»

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что ее тренер - отходчивый человек.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о конфликте с выдающимся тренером Татьяной Тарасовой, под руководством которой выигрывала две Олимпиады.

Причиной стал тот факт, что Роднина переманила к себе на работу хореографа Елену Черкасскую, которая помогала в воспитании многих олимпийских чемпионов. На этом фоне между двумя выдающими личностями случилось недопонимание.

«У Татьяны Анатольевны вздорный характер. Она может быстро загореться и сгореть. Но при этом также быстро отходит. Я совсем другой человек. Если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то что было между нами ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против», — заявила Ирина Роднина.

Как сказала прославленная фигуристка, зла на Тарасову за тот случай она давно не держит. Тем более, что сотрудничество с Черкасской было очень плодотворным.