Стало известно, какой зарплаты хватит россиянам для счастья

Сервис по поиску работы SuperJob решил выяснить, сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для того, чтобы он чувствовал себя счастливым. С этой целью пользователям сервиса предложили принять участие в опросе и он, надо сказать, показал очень любопытные результаты.

Как выяснилось, в среднем россияне мечтают зарабатывать 161 000 рублей в месяц, но при этом в разных регионах страны запросы у людей разные.

Москвичу для удовлетворения всех своих желаний нужно 212 000 рублей в месяц. Вторым идёт Владивосток (205 000 рублей), третьим — Ростов-на-Дону (200 000 рублей). Жителям северной столицы для счастья требуется 165 000 рублей и с этим показателем они занимают лишь десятую строчку.

больше по теме Стало известно, сколько Киркоров и Собчак тратят на зарплату персоналу Об этом рассказала промоутер и продюсер Алина Красная.

В самом низу списка оказался Киров, где люди согласны довольствоваться 120 000 рублей, и Оренбург — его жителям нужно всего 115 000 рублей.

Возраст респондентов тоже сильно влияет на их запросы по зарплате. Несмотря на то, что пенсии у нас в стране далеко не швейцарские, чем старше люди, тем большую сумму они называли. Если молодежи до 25 лет в среднем нужно 118 000 рублей в месяц, то те, кто старше 44 лет, мечтают о 171 000 рублей.