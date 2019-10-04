«Ленкома» больные дети»: Певцов посвятил Захарову стихотворение

Актер Дмитрий Певцов в Instagram опубликовал строчки из стихотворения Ирины Сухолет. Он отметил, что посвящает их памяти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, который скончался 28 сентября и был похоронен спустя несколько дней на Новодевичьем кладбище.

«Мы жили в другой стране, воспитаны на Юноне. И с властью в глухой войне мы были как на ладони», — с таких строк начинается стихотворение.

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«Мы — дети полудорог, «Ленкома» больные дети. И бремя своих тревог давно утопили в Лете», — говорится дальше в стихотворении, которое, судя по всему, очень понравилось популярному актеру.

Отметим, что ранее Дмитрий Певцов говорил, что он очень близко к сердцу воспринял смерть Марка Захарова. По словам актера, после смерти отца именно худрук «Ленкома» заменил ему папу. Певцов также отметил, что все в театре оказались не готовы к смерти выдающегося режиссера. Он искренне верил, что врачи смогут поднять на ноги Марка Захарова, но, увы, этого не произошло.