Алеся Кафельникова пожаловалась на плоскостопие после модных показов

За последний месяц Алеся Кафельникова неоднократно выходила на подиумы Fashion week. Девушка стала звездой модных показов Chanel, Burberry и других узнаваемых брендов, но из-за интенсивной работы у нее обострились проблемы со здоровьем.

Модель призналась, что после дефиле на высоких каблуках у нее начали болеть ноги, и теперь ей придется лечить плоскостопие.

«Fashion week is over, спасибо, теперь надо лечить плоскостопие. 3 недели на каблуках, принесите костыли», – пишет Алеся в Twitter.

Карьера топ-модели дается дочери Евгения Кафельникова непросто. Недавно она поделилась с поклонниками, что за сутки смогла поспать всего два часа и очень хочет поесть пиццу, но ей необходимо продолжать работу.

«Эту неделю я практически жила в машине», – пожаловалась звезда.

Поборов наркозависимость, помимо модельного бизнеса Алеся Кафельникова начала пробовать силы в музыкальной индустрии, пишет сайт «Актуальные новости». Девушка начала петь под псевдонимом Alesya KAF. У нее уже вышел первый мини-альбом, который благосклонно восприняли слушатели, несмотря на звучащую в нем ненормативную лексику.