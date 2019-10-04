Исаева рассказала о первом костюме Началовой из кухонной занавески

Как сказала пиар-директор исполнительницы, есть даже видеозаписи Юлии в нем.

Пиар-директор Юлии Началовой, которая скончалась от сепсиса полгода назад в одной из столичных клиник, Анна Исаева, рассказала в Instagram, что первый концертный костюм исполнительницы был из кухонной занавески в горошек. Его будущей звезде много лет назад сшила мама, Таисия Началова. Как сказала Исаева, в архивах даже сохранились видеозаписи, где певица выступает на сцене в таком необычном наряде.

Примерно пять лет назад Исаева и Началова вспомнили этот костюм из занавески и поддались ностальгии. Они заказали себе вязаные пальто индивидуального покроя с элементами ручной вязки.

«Наступало лето, и мы представляли, как нас выручат эти вязаные вещи. Я даже вела переговоры о том, чтобы возить эту ностальгию туда, где по ней соскучились — в Америку, в один модный дом, открытый русскими. Получив изделие, Юля в нем сфотографировалась в первый и последний раз и отдала пальто сестре, не знаю почему. Я же, взяв в руки шерстяное изделие весом в 6 кг решила держать его возле камина и кутаться прохладными вечерами», — заявила Анна Исаева.

Недавно то самое пальто попалось Исаевой на глаза. Она отметила, что вещь почему-то не прижилась.