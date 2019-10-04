Директор Ахмедовой отказался комментировать госпитализацию звезды Stand Up

Концертный директор участницы Stand Up Юлии Ахмедовой Дмитрий отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что актриса проходит лечение в кризисном отделении больницы. На вопросы журналиста Teleprogramma.pro о состоянии знаменитости официальный представитель уклончиво ответил, что не располагает такой информацией.

«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Не знаю, кто вам может подсказать. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», — резюмировал он.

Ранее пациентка кризисного отделения столичной клиники (ее имя не озвучивается) поделилась с Телеграм-каналом «Йобажур» информацией, что в медицинском учреждении проходит лечение звезда Stand Up Юля Ахмедова. По неподтвержденной информации, комедиантку госпитализировали второй раз – ранее ее якобы видели в этом же месте год назад. Какой диагноз ставят артистке, не сообщается. Также, по слухам, врачи разместили Юлию в платном боксе. Тем временем концертный директор отметил, что у Ахмедовой на ближайшее время запланирован концерт в Смоленске — 17 октября.