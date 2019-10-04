НОВОСТИ

Грета Тунберг в Twitter отреагировала на слова Путина

16-летняя шведку забавляет то, что её считают плохо информированной о сложностях борьбы за экологию планеты.

Грета Тунберг в Twitter отреагировала на слова Путина
Грета Тунберг. Фото: Instagram / @gretathunberg

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг дала понять, что читала в газетах о том, что говорил про неё Владимир Путин на «Российской энергетической неделе».  Желая как-то ответить президенту РФ, 3 октября она поменяла информацию о себе в Twitter.

Напомним, что Путин, отвечая на вопрос о Грете, сказал, что она «добрая девочка и очень искренняя», но предположил при этом, что вряд ли ей объяснили, насколько сложно одновременно заботиться об экологии и делать так, чтобы люди в Африке жили так же хорошо, как в её родной Швеции.

После того, как Тунберг это прочитала, она написала о себе в профиле в Twitter: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Напомним, что после выступления Греты на Генассамблее ООН в конце сентября президент США Дональд Трамп написал о ней в своем микроблоге.  После этого она тоже меняла описание профиля в Twitter. Тогда оно гласило: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после слов Путина
Грета Тунберг изменила описание своего профиля в Twitter. Фото: скриншот Twitter
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПутинГрета Тунбергэкология
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Грета Тунберг в Twitter отреагировала на слова Путина
Интересно?
Поделись с друзьями: