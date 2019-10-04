Грета Тунберг в Twitter отреагировала на слова Путина

16-летняя шведку забавляет то, что её считают плохо информированной о сложностях борьбы за экологию планеты.

Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг дала понять, что читала в газетах о том, что говорил про неё Владимир Путин на «Российской энергетической неделе». Желая как-то ответить президенту РФ, 3 октября она поменяла информацию о себе в Twitter.

Напомним, что Путин, отвечая на вопрос о Грете, сказал, что она «добрая девочка и очень искренняя», но предположил при этом, что вряд ли ей объяснили, насколько сложно одновременно заботиться об экологии и делать так, чтобы люди в Африке жили так же хорошо, как в её родной Швеции.

После того, как Тунберг это прочитала, она написала о себе в профиле в Twitter: «Добрая, но плохо информированная девочка».

Напомним, что после выступления Греты на Генассамблее ООН в конце сентября президент США Дональд Трамп написал о ней в своем микроблоге. После этого она тоже меняла описание профиля в Twitter. Тогда оно гласило: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».