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«Не понимает, что произошло»: друг Бочкаревой сообщил о состоянии актрисы

По словам Андрея Ковалева, звезда с мужем анализирует ситуацию.

«Не понимает, что произошло»: друг Бочкаревой сообщил о состоянии актрисы
Бочкарева не понимает, что с ней произошло/globallookpress.com

Друг актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с кокаином 28 сентября в столице сотрудниками ГИБДД, Андрей Ковалев заявил, что звезда сериала «Счастливы вместе» не понимает, что с ней случилось. Она очень плохо себя чувствует.

«Она очень переживает и волнуется из-за той ситуации, в которую попала. Она сама до конца не понимает, что произошло», — сказал Андрей Ковалев.

Также Андрей Ковалев отметил, что вместе с мужем звезда сейчас проводит анализ произошедшей ситуации. Причем, как он выразился, рабочих версий случившегося у них с супругом нет, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что ранее стало известно, что актриса Наталья Бочкарева находится сейчас не в лучшем состоянии. У нее, в частности, парализована часть лица. Кроме того, у актрисы поднялась высокая температура. При этом ее друг особенно подчеркнул, что не следует говорить о полной парализации актрисы.

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«Не понимает, что произошло»: друг Бочкаревой сообщил о состоянии актрисы
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