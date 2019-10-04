«Наркотики – это плохо»: Лоза высказался о ситуации с Бочкаревой

Певец Юрий Лоза, комментируя ситуацию с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, заявил, что наркотики – это зло. По его мнению, двух точек в этом вопросе быть просто не может. Сам Лоза в разные годы похоронил двух племянников, которые подсели на запрещённые вещества. К наркотикам он относится крайне отрицательно.

«Наркотики – это плохо. Я многих друзей перетаскал ногами вперед», — заметил популярный исполнитель.

По словам Юрия Лозы, нужно самым жестким образом бороться с наркотиками в жизни людей. Их, как он считает, можно употреблять только в медицинских целях.

Напомним, что актриса Наталья Бочкарева была задержана сотрудниками полиции 28 сентября. Она вела себя крайне странно при общении со стражами правопорядка. При личном досмотре у не было обнаружено некое порошкообразное вещество. Причем в отношении звезды может быть возбуждено уголовное дело, сообщает «Пятый канал».