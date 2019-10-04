Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве

Режиссеру таких фильмов, как «Умирать легко» и «Кармен», через два месяца исполнится 62 года. Однако утром 4 октября стало известно, что Александра Хвана экстренно госпитализировали. Его доставили в одну из столичных клиник. По некоторым данным, у артиста обострении хронического заболевания легких. Уже давно режиссер страдает из-за бронхита, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что два года назад, накануне юбилея, Хван дал интервью, в котором рассказал о своей работе и жизни. Он вспоминал, что прославился благодаря картине «Дюба-дюба». В нем снялся Олег Меньшиков, а вот Александр Домагаров, по неизвестным причинам, обиделся на режиссера, и не стал с ним работать.

За плечами Хвана два брака. От Елены Астафьевой есть сын, который стал инженером. Вторая жена Александра Яковлева, с которой он прожил шесть лет, тоже родила ему сына Игната. Ранее режиссер сетовал, что редко с ним видится.