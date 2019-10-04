Коллега Заворотнюк Борис Смолкин пожаловался на преследование журналистов

Коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин пожаловался на настойчивое внимание журналистов. Он рассказал, что после того, как стало известно о болезни актрисы, корреспонденты многих изданий в буквальном смысле стали ходить за ним по пятам и просить у него комментарий. При том что после съемок коллеги общались очень редко.

Актер призвал не тревожить ни саму Настю, ни ее близких, поскольку они устали от внимания. Смолкин уверен – родственники Заворотнюк устали от преследования СМИ, ведь журналисты даже его умудрились измучить.

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Упорно ходят слухи, что всеми любимой актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак головного мозга. Ни директор, ни близкие Насти информацию не комментируют. Недавно появлялись слухи, что Заворотнюк намерена появиться на одном из телеканалов, чтобы дать интервью после лечения, но Стас Христов – официальный представитель артистки – эту информацию в разговоре с Teleprogramma.pro опроверг.