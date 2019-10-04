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Вице-мэр Москвы Сергунина озвучила, кто будет руководить «Ленкомом»

Решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин.

Вице-мэр Москвы Сергунина озвучила, кто будет руководить «Ленкомом»
Варшавер продолжит руководить "Ленкомом"/globallookpress.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина заявила, что легендарным театром «Ленком» после смерти его художественного руководителя Марка Захарова продолжит руководить директор Марк Варшавер. Такое решение, по ее словам, принял мэр столицы Сергей Собянин. Кстати, 1 октября он приходил в театр, чтобы проститься с Марком Захаровым.

Марк Варшавер и Марк Захаров. Фото
Варшавер остается у руля «Ленкома»/globallookpress.com

Как добавила Сергунина, Варшавер сохранит за собой статус директора. Именно он будет в ближайшие годы определять политику театра во всех направлениях. Сами актеры после смерти Захарова в день похорон артиста обратились к Варшаверу с просьбой остаться у руля театра. Им очень нравится работать под его началом.

Сергунина заметила, что Варшавер сорок лет руководит театром. Именно благодаря ему «Ленком» считается лучшим московским культурным учреждением, сообщает «Московский комсомолец».

Добавим, что сразу после смерти Марка Захарова Варшавер в интервью СМИ признавался, что собрал всех народных артистов «Ленкома», чтобы решить будущее театра. Ему было очень важно знать их мнение на этот счет.

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Тэги:

Марк ВаршаверМарк ЗахаровНаталья СергунинаСергей Собянинумер Марк Захаров
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Вице-мэр Москвы Сергунина озвучила, кто будет руководить «Ленкомом»
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