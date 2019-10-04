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Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк за месяц

Мужчина при этом подчеркнул, что не гонится за известностью.

Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк за месяц
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BmypRmSh4JM/

Целитель из Сибири пообещал вылечить страдающую предположительно от рака Анастасию Заворотнюк за месяц. О том, что он может помочь, мужчина рассказал красноярскому порталу. Александр Халбашкин отметил, что для того, чтобы процесс выздоровления состоялся, актрисе нужно на некоторое время приехать к нему в Сибирь.

Порталу Sib.fm местный житель признался, что слава и деньги в данном случае его не интересуют, ведь он понимает, что берет на себя ответственность за «вопрос, важный для всего человечества». О своем опыте Александр упоминает скромно: себя всемогущим он не считает и отмечает, что является книжником и учителем. В его послужном списке излечившихся от глиобластомы значатся два москвича. Халбашкин признался, что в свое время предлагал помощь и Юлии Началовой, но ее менеджер не вышел с красноярцем на контакт.

Отметим, что местные жители об Александре ничего ранее не слышали. При этом он сам называет себя достаточно известным человеком и уверяет, что написал 5 «пророческих» книг.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк страдает от рака мозга четвертой стадии. Родственники актрисы ситуацию не комментируют, несмотря на множащиеся слухи. Единственный раз дочь Анастасии — Анна — поблагодарила поклонников за добрые слова в адрес матери.

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Сибирский целитель пообещал вылечить Заворотнюк за месяц
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