Дочь Юлии Барановской исполнила сальто на кровати

Яна Аршавина, как известно, занимается танцами и у нее прекрасная растяжка.

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram опубликовала забавную видеозапись. На кадрах ее дочь от футболиста Андрея Аршавина, одиннадцатилетняя Яна, делает сальто на кровати. В конце ролика девочка падает на подушку и говорит: «Как мягонько. А теперь спать».

Сама Юлия Барановская так прокомментировала запись: «Ни одна кровать не выдержит. Кровати меняем, а постельное белье остается».

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Отметим, что Яна Аршавина профессионально занимается танцами несколько лет. У девушки уже есть успехи. Кроме Яны, у Юлии Барановской от брака с Аршавиным еще двое сыновей. Артему Аршавину сейчас 13 лет, а Арсению — семь. В этом году младший сын Юлии Барановской пошел в первый класс.

Недавно стало известно, что телеведущая сейчас зарабатывает даже больше бывшего гражданского мужа. Ее активно зовут на корпоративы. Кроме того, она с весны нынешнего года стала вести на «Русском радио» рейтинговое шоу «Все к лучшему».