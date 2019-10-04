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«Раньше решал Филипп»: песни Стоцкой перестали брать на радио

Певица призналась, что не особенно расстраивается по этому поводу.

«Раньше решал Филипп»: песни Стоцкой перестали брать на радио
Песни Стоцкой не берут на радио/globallookpress.com

Певица и актриса Анастасия Стоцкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она призналась, что ее песни в последние годы перестали брать в ротацию на радиостанциях.

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. Фото
Песни Стоцкой никому не интересны/globallookpress.com

При этом ранее, когда она сотрудничала с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, пробиться в эфир для нее было намного проще.

«Раньше решал Филипп. Сейчас все по-другому. Но я не из тех, кого выставили в дверь, а он в окно. Не хотите — ну и не надо. Зато не нужно гастролировать по городам и весям. Можно посвятить время своей семье, детям. При этом мне все равно не хватает общения с моими детьми», — отметила Анастасия Стоцкая.

Исполнительница считает, что ей было бы вполне по силам быть на верхних строчках хит-парадов, но она сейчас не готова ради этого всем жертвовать. Мне пришлось бы отказаться от работы в театре. «Сцена она ведь такая. Ты ее забыл, и она на тебя обиделась», — заявила Анастасия Стоцкая.

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«Раньше решал Филипп»: песни Стоцкой перестали брать на радио
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