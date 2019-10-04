У Заворотнюк не осталось долгов перед судебными приставами

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк теперь не осталось долгов перед судебными приставами. Федеральная служба судебных приставов отказалась от требований ограничить жене фигуриста Петра Чернышева выезд за рубеж. Напомним, что, по слухам, актриса сейчас проходит лечение в одном из московских онкоцентров в связи с раком мозга. Ее родные эту информацию не комментируют.

История с долгами Анастасии Заворотнюк длилась долгих семь лет. Еще в 2012 году она заключила договор с «Русским ипотечным банком» и взяла в кредит 435 тысяч долларов. Отдать все деньги звезда должна была в течение года, но этого не сделала.

В итоге банк обратился через своего представителя в суд. Актрисе, если бы все требования банка были удовлетворены, пришлось бы переплатить сумму, превышающую 50% кредита. В 2014 году случился обвал рубля. Доллар вырос в два раза. Требования банка были удовлетворены лишь частично.

В течение следующих трех лет Заворотнюк выплатила только восемь тысяч долларов. Она хотела предложить банку земельный участок, но выяснилось, что он принадлежит ее матери. Актрису пытались признать банкротом. Арбитраж отказал в аресте ее имущества.

Наконец, в этом году весь долг был погашен. Оставалась лишь выплатить 37 тысяч долларов исполнительного сбора. Приставы хотели ограничить выезд за рубеж звезде. К тому моменту ее состояние, по слухам, началось ухудшаться. Родные пожали встречный иск и смогли доказать, что актриса больше ничего не должна, сообщает riafan.ru.

Добавим, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк очень разнятся. Одни поговаривают, что звезда уже в очень тяжелом состоянии и якобы составила завещание. Другие уверяют, что в скором времени актриса может даже вернуться к гастрольной деятельности.