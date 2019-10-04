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Захаров однажды выиграл «цензурный спор» у Евгения Леонова

Выдающийся режиссер гордился этим фактом.

Захаров однажды выиграл «цензурный спор» у Евгения Леонова
Захаров однажды подшутил над Леоновым/globallookpress.com

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, который ушел из жизни 28 сентября и был похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище столицы, однажды выиграл так называемый цензурный спор у блистательного актера Евгения Леонова. Этим фактом Марк Захаров гордился потом долгие годы.

Марк Захаров. Фото
Захаров выиграл цензурный спор у Леонова/globallookpress.com

«Леонов в роли короля в одной из картин появлялся в оконном проеме, задерживаясь для общего приветствия перед сценой венчания», — рассказывал в мемуарах Марк Захаров.

Режиссер решил разыграть актера. Он попросил Леонова поднять руку и поприветствовать всех собравшихся, как это делали члены Политбюро. В зале у съемочной группы был всеобщий энтузиазм. Леонов, правда, задумался и не сразу согласился. Он чувствовал, что в этом есть какой-то подвох. Все-таки за годы актерства он многому научился. В итоге его все же убедили. Смешную сцену решили снять в двух вариантах. С поднятой рукой и без нее. Леонов был уверен, что эту сценку вырежут в конечном варианте.

В итоге приветствие уцелело в фильме, хотя мало кто в это верил из членов съемочной группы. В день премьеры в Доме кино Евгений Леонов поднял руку. Также как в картине. В зале начался смех и хохот, сообщает «Комсомольская правда».

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Евгений ЛеоновМарк Захаровумер Марк Зхаров
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Захаров однажды выиграл «цензурный спор» у Евгения Леонова
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