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«Все равно красивая»: Ходченкова показала необычный образ на съемках в США

Актриса снимается в новом фильме.

«Все равно красивая»: Ходченкова показала необычный образ на съемках в США
СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В настоящее время актриса Светлана Ходченкова находится в США. Здесь, в Южной Пасадене в Калифорнии, она занята на съемках очередного фильма. Работы много, но время для отдыха все-таки у актрисы есть. Свою очередную публикацию в социальной сети Instagram она сделала как раз в перерыве.

На снимке Светлана сидит на ступенях трейлера гримера. С полотенцем на голове, в темных очках, джинсовой куртке и черном платье в белый мелкий горох артистка выглядит очень по-домашнему.

«Все равно красивая», — подмечая это, пишет один из комментаторов.

Напомним, все в том же полотенце Светлана разгуливала накануне и по городу. Некоторые подписчики предположили, что звезда могла сменить прическу или цвет волос.

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«Все равно красивая»: Ходченкова показала необычный образ на съемках в США
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