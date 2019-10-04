В истории с «Ленкомом» за Поргину заступились общественники

После того, как с вдовой Николая Караченцова произошла неприятная история, когда в «Ленкоме» Людмиле Поргиной отказали в проведении вечера памяти супруга, среди общественности нашлось немало сторонников актрисы. В их числе оказался и Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме.

По его словам, конечно, после смерти режиссера Марка Захарова в театре траур и, наверное, какие-то комедии в репертуаре в ближайшее время не появится, но и отмена вечера памяти Караченцова под этим предлогом — история странная, пишут «Дни.ру».

«Театр же не закрылся на 40 дней. Спектакли идут», — размышляет общественник.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что вдова Караченцова даже не знала об отмене юбилейного вечера памяти знаменитого артиста. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro директор «Ленкома» Марк Варшавер высказал свое видение ситуации и прояснил некоторые моменты почти скандальной истории.

больше по теме Людмила Поргина отметила сорок дней без Караченцова Актриса собрала на поминки друзей и коллег скончавшегося супруга.

По его словам, он сообщил не об отмене, а только о переносе вечера сыну Людмилы и она прекрасно знала об этом. Так что говорить о том, что актриса ничего не знала об этом, неверно. Речь идет о сдвиге в дате из-за траура по Марку Захарову.

«Еще же у нас есть работа в театре, кроме вечеров. Поэтому в один из понедельников, когда у нас нет сложного сценического оборудования, которое мы должны установить накануне. Обязательно проведем, даже двух мнений быть не может», — заявил Варшавер.