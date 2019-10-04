«Бритни Спирс говорила, что любит»: Батрутдинов рассказал о службе в армии

Известный юморист оказался почти единственным, кто отдал долг родине среди своих коллег.

Тимур Батрутдинов и Иван Ургант полистали дембельский альбом юмориста, который комик принес с собой на шоу «Вечерний Ургант». Кроме того, что звезды посмотрели забавные архивные фотографии, юморист рассказал, как ему служилось в вооруженных силах.

Оказывается, ушел в армию Тимур, уже играя в КВН. Но клуб веселых и находчивых не оставил его и там. Со своей армейской командой он даже стал чемпионов Московского военного округа. А в качестве награды команду-победительницу отправили в Подольск на концерт «Утомленных солнцем».

«Тогда я впервые увидел Галустяна и Ревву, и думал, что в последний», — смеясь, признается Тимур.

На вопрос Урганта, как служилось Батрутдинову, звезда отметил, что ничего особенного не было, все как у всех – недостаток женщин.

«Снилась Бритни Спирс и говорила по-русски, что любит меня», — разоткровенничался комик. Кстати, из армии Тимур писал шутки для сборной Санкт-Петербурга.

Напомним, кроме армейской темы звезды обсудили предстоящий старт реалити-шоу «План Б», ради участия в котором Тимур привел свое тело в идеальное состояние.