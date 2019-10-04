«Кинотело»: Тимур Батрутдинов рассказал, как он готовился к шоу «План Б»

Уже 13 октября, как уже не раз сообщалось, стартует новое шоу канала ТНТ «План Б». Накануне премьеры один из главных героев реалити Тимур Батрутдинов побывал в гостях в Ивана Урганта в его вечернем шоу, где рассказал о том, как все готовились к съемкам.

Ургант признался, что перед эфиром ему написал Гарик Харламов и предложил спросить у Тимура по поводу его «кинотела». Юморист признался, что действительно он очень ответственно подошел к подготовке к шоу. Он полностью привел в свое тело в порядок.

«Полтора месяца занимался в спортзале, правильное питание, хорошосебяведение», — перечислил звезда. Так, что фигура Тимура, похоже, близка к идеалу.

Кроме того, Батрутдинов признался, что потенциальных женихов для Бузовой он выбирал вместе с ее мамой Ириной Александровной. А Гарик Харламов, представляя семью друга, вместе с Ольгой Бузовой подбирали кандидаток в невесты для Тимура.

Напомним, накануне на вручении телепремии ТЭФИ Тимура Батрутдинова заметили одетым с иголочки, но почему-то грустного. В ходе церемонии выяснилось, что программа «Вечерний Ургант» оказалась более удачливой и завоевала престижную статуэтку, обойдя своих конкурентов по номинации, в том числе и Comedy Club.