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Лопырева провела стильную фотосессию в куртке и мини-шортах

А в подписи к снимку модель призвала делать то, что хочется.

Лопырева провела стильную фотосессию в куртке и мини-шортах
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

36-летняя Виктория Лопырева отметилась в очередной модной фотосессии, на которой позировала в одежде бренда Skitzyou. На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась кадром со съемок.

У Виктории темный макияж, губы накрашены помадной глубокого винного оттенка. Объемная куртка и мини-шорты на модели такого же цвета.

«Что знает рыба о воде, в которой плавает всю жизнь? Если хочешь познать себя, посмотри за поведением других. Попробуй оставить страх и делать то, что хочется, а не то, что ожидают от тебя другие», — пофилософствовала в подписи к фотографии Виктория.

Новый образ, кстати, понравился ее подписчикам в Сети. Многие отмечают, что на снимке Лопырева – просо роковая женщина, притягательная и красивая.

Напомним, не так давно модель восхитила своих фанатов снимком в платье-бюстье с пайетками.

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Лопырева провела стильную фотосессию в куртке и мини-шортах
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