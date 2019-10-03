На концерте Бузовой в Новокузнецке случилась давка

Концерт Ольги Бузовой оказался для нее настоящим испытанием. Певица не успел к заявленному времени начала выступления, опоздав на несколько часов. Она искренне извинилась перед поклонниками, однако ее ждал настоящий сюрприз.
Во время исполнения одной из последних запланированных песен певица подошла ближе к зрителям, спустившись со сцены. Она пригласила детей, присутствовавших на выступлении, станцевать вместе с ней. Неожиданно для Бузовой призыву последовали не только дети, но и взрослые. В результате в зале началась настоящая давка.
Одна из юных поклонниц Ольги оказалась зажата между людьми. Ее пришлось спасать самой певице. Она подняла девочку на руки и сделала замечание взрослым.
Несмотря на происшествие, концерт прошел успешно. Никто из зрителей не пострадал.