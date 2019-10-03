На концерте Бузовой в Новокузнецке случилась давка

Певица заставила поклонников ждать ее несколько часов. Когда же она, наконец, выступила, зрители чуть не задавили друг друга, прорываясь на сцену.

Концерт Ольги Бузовой оказался для нее настоящим испытанием. Певица не успел к заявленному времени начала выступления, опоздав на несколько часов. Она искренне извинилась перед поклонниками, однако ее ждал настоящий сюрприз.

Во время исполнения одной из последних запланированных песен певица подошла ближе к зрителям, спустившись со сцены. Она пригласила детей, присутствовавших на выступлении, станцевать вместе с ней. Неожиданно для Бузовой призыву последовали не только дети, но и взрослые. В результате в зале началась настоящая давка.

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Одна из юных поклонниц Ольги оказалась зажата между людьми. Ее пришлось спасать самой певице. Она подняла девочку на руки и сделала замечание взрослым.

Несмотря на происшествие, концерт прошел успешно. Никто из зрителей не пострадал.