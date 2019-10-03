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Знаменитый Хидэо Кодзима появится в «Вечернем Урганте»

К приезду японского гения в Москву подготовилась и администрация «ВКонтакте», выпустившая для его поклонников забавную «пасхалку».

Знаменитый Хидэо Кодзима появится в «Вечернем Урганте»
Хидэо Кодзима 3 октября появится в "Вечернем Урганте" на Первом канале. Фото: Instagram

Кто такой Кодзима? Именно таким вопросом задаются 3 октября пользователи соцсети «ВКонтакте», удивленные тем, что многие люди пишут в собственных постах или комментариях под чужими постами фразы вроде «Кодзима гений», «Кодзима» или «Хидэо Кодзима».

Те, кто впервые видит это имя, просто не увлекаются компьютерными играми. А все остальные прекрасно знают, что Хидэо Кодзима — знаменитый японский геймдизайнер и глава студии Kojima Productions. К радости своих российских фанатов, 5 октября он появится на выставке «ИгроМир-2019» в Москве и лично представит свое новое творение под названием Death Stranding.

По случаю приезду японца администрация «ВКонтакте» подготовила сюрприз для всех, кто в теме. Теперь, когда кто-то упоминает Хидэо Кодзиму в соцсети (через сайт или в мобильном приложении), его имя окрашивается в желтый цвет и становится кликабельным. Щелкнув по имени, люди могут увидеть «пасхалку» с забавным анимированным Кодзимой.

Кроме того, стало известно, что Хидэо уже сейчас находится в Москве и успел побывать на съемках шоу «Вечерний Ургант». Выпуск с участием гостя из Японии появится на Первом канале уже сегодня, 3 октября, в 23:30 по московскому времени.

Хидэо Кодзима появился в ВК в виде анимации: "Кодзима гений"
Кодзима можно увидеть в ВК в виде анимации. Фото: ВК
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Тэги:

"Вечерний Ургант"ВКонтактеигрыкомпьютерные игрыХидэо Кодзима
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Знаменитый Хидэо Кодзима появится в «Вечернем Урганте»
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